Як Росія на силу відкрила рахунок у матчі з Фінляндією: ще один гол фінів скасували – відео

У середу, 16 червня, Фінляндія та Росія грають у першому матчі другого раунду чемпіонату Європи-2020.

Наприкінці першого тайму Росія відкрила рахунок. Міранчук на вході в правий кут штрафного Фінляндії зіграв в стінку з Дзюбою, прицілився і обвідним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.

До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто

Відео голу Міранчука

Втрачений шанс фінів та травма Фернандеса

На початку зустрічі фіни втратили шанс відкрити рахунок. Райтала зіграв на перехопленні на правому фланзі і навісив точно на голову Пог'янпало, який завдав точного удару. Після наради з VAR арбітр зафіксував офсайд.

Також на 23-й хвилині Росія втратила Марко Фернандеса. Гравець невдало приземлився на газон після небезпечного моменту біля воріт суперників. Захиснику потрібні були носилки, щоб залишити поле.