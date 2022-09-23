Прощається з кортом: Федерер у смокінгу дав майстер-клас із настільного тенісу – яскраве відео

Легендарний тенісист Роджер Федерер прощається з професійною кар'єрою. Швейцарець показав свої навички у тенісі, але вже не на корті.

Майстер-клас із пінг понгу

Роджер Федерер у 41-річному віці зачохляє ракетку. 23 вересня відбудеться прощальним матч швейцарського тенісиста.

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У перший ігровий день Кубка Лейвера-2022 Федерер зіграє у дуеті з Надалем проти пари Джека Сока та Френсіса Тіафо. А до матчу Роджер бере участь в урочистих подіях. Тенісист змінив спортивний одяг на смокінг.

Але навіть у класичному костюмі Федерер може показати усі свої навички у тенісі. Щоправда, цього разу швейцарець зійшовся із суперником у пінг-понгу. Роджер спокійно може скласти конкуренцію професійним гравцям у настільний теніс.

На останньому турнірі у кар'єрі Федерера на корт вийдуть інші зірки чоловічого тенісу – Рафаель Надаль, Енді Маррей, Френсіс Тіафо та інші.

Майстер-клас від Федерера з настільного тенісу: дивіться відео

Протягом своєї кар'єри Федерер завоював 103 титули. Роджер – колишня перша ракетка світу, який заробив понад 130 мільйонів доларів призових. Здобув 1251 перемоги лише при 275 поразках.