Тривожні настрої замість ейфорії: погіршення епідситуації вплине на Олімпіаду в Токіо

Всезагальна ейфорія змінилася тривожними настроями, адже літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів на трибунах. Таке рішення ухвалили в оргкомітеті.

Причиною стало погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, впродовж 8 липня у Токіо виявили рекордну кількість нових випадків захворювання – 896.

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Уряд запровадив надзвичайний стан

Через спалах коронавірусу японський уряд запровадив надзвичайний стан. Він триватиме до 22 серпня.

Близько 2 тижнів залишилось до початку Олімпійських ігор. Вони пройдуть в безпрецедентних умовах надзвичайного стану. Спортсмени та зацікавлені сторони прибувають до Японії один за одним,

– заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.

Дехто вимагає скасувати подію

Олімпійські ігри у Токіо на власні очі зможуть побачити тільки жителі Японії. Трибуни можуть бути заповнені лише на 50%.

У Японії через приближення Олімпіади та одночасне погіршення ситуації з коронавірусом посилилися суспільні настрої щодо скасування події. Завдяки юристу петиція щодо скасування проведення Олімпіади досить швидко набрала 350 тисяч підписів.

Хоча згідно з контрактом, Олімпіаду може скасувати виключно Міжнародний олімпійський комітет. Організатори змагань розуміють, що без публічності важко уявити проведення міжнародних спортивних змагань.

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"Оскільки я колись була спортсменкою, то розумію, що спортсмени дуже хочуть, щоб їх бачило якомога більше людей. Я сподіваюся, що вони не будуть занижувати свої виступи, оскільки їхні бажання не здійснились", – заявила президента Олімпіади в Токіо Сейко Хашімото.

Публічних заходів під час змагань не буде

Токіо вже вдруге прийматиме Олімпіаду після 1964 року. Літні Олімпійські ігри мали відбутися у липні 2020 року. Втім, через пандемію їх перенесли на 2021 рік.



Токіо вже вдруге прийматиме Олімпіаду / Фото AP

Запланований бюджет події було визначено майже в 13 мільярдів доларів. Однак реальна сума витрат на проведення Олімпіади залишається невідомою. Як запевняє український посол в Японії, публічних заходів під час змагань не буде навіть для офіційних осіб.

Найгірше, що може статися, це те, що внаслідок якихось непередбачуваних подій в ході змагань у певних спортсменів можуть знаходити позитивні тести. Тоді, звичайно, вони будуть відсторонені від змагань, щоб не контактувати з іншими. Оце може бути найгірша історія,

– розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

Всього під час Олімпіади та Паралімпійських ігор відбудеться близько тисячі подій. Буде 5 нових олімпійських видів спорту – серфінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг, бейсбол та карате.

Яким буде склад України

Національний олімпійський комітет України 7 липня повідомив склад збірної України. Загалом на Олімпіаду поїде 158 спортсменів, які змагатимуться у 26 видах спорту.

Офіційним транслятором Олімпійських ігор у Токіо в Україні, як і зазвичай, буде суспільний мовник.