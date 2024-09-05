В нього все буде добре, але не в матчі проти Динамо, – Піхальонок про перехід Довбика в Рому
Джерело:ВЗБІРНА
Півзахисник Динамо, Олександр Піхальонок, висловився щодо переходу Артема Довбика в Рому. Він вважає, що нападнику потрібно ще адаптуватися.
Нещодавно Динамо дізналося своїх суперників у першому етапі Ліги Європи. Однією з команд, якій протистоятимуть киян, є Рома, у якій зараз грає українець Артем Довбик.
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Що думає Піхальонок про перехід Довбика
Раніше обидва футболісти були одноклубниками. Вони разом грали в Дніпро-1.
Півзахисник Динамо вважає, що Довбику ще потрібно адаптуватися і все у нього буде добре.
Я вважаю, що йому потрібен час, це новий чемпіонат, нова команда і потрібно трохи адаптації. Думаю, у нього все буде добре там, але не у матчі проти київського Динамо,
– пожартував Олександр Піхальонок.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик ще не забив жодного за Рома.
Нагадаємо, що українець перейшов до італійського клубу влітку 2024 року з Жирони.