В нього все буде добре, але не в матчі проти Динамо, – Піхальонок про перехід Довбика в Рому

Півзахисник Динамо, Олександр Піхальонок, висловився щодо переходу Артема Довбика в Рому. Він вважає, що нападнику потрібно ще адаптуватися.

Нещодавно Динамо дізналося своїх суперників у першому етапі Ліги Європи. Однією з команд, якій протистоятимуть киян, є Рома, у якій зараз грає українець Артем Довбик.

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Що думає Піхальонок про перехід Довбика

Раніше обидва футболісти були одноклубниками. Вони разом грали в Дніпро-1.

Півзахисник Динамо вважає, що Довбику ще потрібно адаптуватися і все у нього буде добре.

Я вважаю, що йому потрібен час, це новий чемпіонат, нова команда і потрібно трохи адаптації. Думаю, у нього все буде добре там, але не у матчі проти київського Динамо,

– пожартував Олександр Піхальонок.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик ще не забив жодного за Рома.

Нагадаємо, що українець перейшов до італійського клубу влітку 2024 року з Жирони.