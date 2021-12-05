Як у найкращі часи: Зозуля забив ефектний гол в Іспанії і присвятив капітану – відео моменту

Український нападник Роман Зозуля вдруге відзначився голом за іспанський клуб Фуенлабрада. Роман допоміг своїй команді набрати очки в 19-у турі Сегунди.

Другий гол Зозулі

Фуенлабрада Зозулі приймала Альмерію 4-го грудня. Український нападник відкрив рахунок у грі, забивши гол на 53-й хвилині.

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Зозуля вдало відкрився на дальній стійці та ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт суперника. Все, як у старті часи.

На жаль, команда Романа не втримала перевагу. На 72-й хвилині поєдинку Хуан Вільяр зрівняв рахунок.

Фуенлабрада – Альмерія відеоогляд матчу та голу Зозулі



Роман Зозуля присвятив забитий гол капітану Фуенлабради – Хуанмі. Він отримав травму у попередньому матчі.

. Роман Зозуля відіграв повний матч проти Альмерії. Для українця це була 17-а гра за Фуенлабраду. На його рахунку два голи. Команда українця посідає 19-е місце – це зона вильоту.