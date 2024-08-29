Надія Кіченок зізналася, як змінилося ставлення до війни в Україні

Українська тенісистка Надія Кіченок розповіла, чи змінилося у людей ставлення до війни в Україні. Відповідь спортсменки була невтішною.

Вже вже понад 2,5 триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Одна з сестер Кіченок, Надія, розповіла про відношення людей до війни зараз.

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Як люди ставляться до війни в Україні

Українська тенісистка зазначила, що люди стали більш байдужі до подій у нашій державі.

Вони тут далеко. Я не знаю. Можна сказати, байдужість. Люди знають, що в Україні війна. Коли ти починаєш розповідати, тут люди емпатичні, можна так сказати. Вони і допоможуть, якщо треба, якщо попросити. Але в новинах це вже не мейнстрім, можна так сказати,

– розповіла тенісистка.

Зокрема спортсменка відзначила, що інші гравці вже не питають, як у неї справи, адже всі звикли, є лише деякі дівчата, які питають, як батьки, як вдома справи. Надію запитали щодо імен тих, хто цікавиться.

"Навіть не знаю. Я навіть не можу їх назвати. Це гравчині з країни, з тієї. Це одна є гравчиня, з якою я спілкуюся", – відповіла Надія Кіченок.

Відзначимо, що українська тенісистка 29 серпня зіграє на US Open у парному розряді разом з поляком Г'юго Нісом проти Ніколь Меліхар-Мартінес та Івана Додіга.