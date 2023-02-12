Лунін з'явився на церемонії нагородження клубного ЧС з прапором України: патріотичне фото

Мадридський Реал здобув свою п'яту перемогу на Клубному чемпіонаті світу. У фіналі "вершкові" обіграли Аль-Хіляль, а український голкіпер Андрій Лунін підійняв над головою трофей змагань.

24-річний український воротар був першим номером Реала на Клубному чемпіонаті світу. Адже Тібо Куртуа отримав м'язову травму, яка не дозволила йому зіграти на турнірі. У півфіналі Лунін пропустив один гол від Аль-Ахлі, а вже у фінальному матчі тричі виймав м'яч із власної сітки воріт.

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Історичне досягнення у кар'єрі Луніна

Однак навіть ці пропущені голи не завадили мадридському клубу завоювати п'ятий в їх історії трофей Клубного чемпіонату світу у Рабаті (Марокко).

Лунін став лише другим українським футболістом, якому вдалось додати у свій доробок подібний трофей. Першим був захисник Дмитро Чигринський, який у 2009 році завойовував цей кубок у складі Барселони.

Лунін здобув свій п'ятий кубок у складі Реала. До цього Андрій підіймав над головою трофей Ліги чемпіонів (2021/2022), чемпіона Іспанії (2021/2022), Суперкубок УЄФА (2022/2023) та Суперкубок Іспанії (2021/2022). Нагадаємо, що українець перейшов у мадридський клуб влітку 2018 року із луганської Зорі.

Відзначимо, що матч закінчився перемогою Реала з рахунком 5:3.

На церемонію нагородження Лунін з'явився у компанії дружини, яка тримала український прапор, а Андрій трофей Клубного чемпіонату світу.



Лунін разом із дружиною на церемонії нагородження / Фото з твітеру Андрія





Голкіпери Реала на церемонії нагородження / Фото з твітеру мадридського клубу

Раніше Реал здобував цей трофей чотири рази – у 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 та 2018/2019 роках.

У поточному сезоні Лунін провів за "Королівський клуб" вже 10 матчів, у яких пропустив 9 голів та у трьох поєдинках залишив свої володіння "на замку".

Відео церемонії нагородження Клубного чемпіонату світу

Попереду у Реала матч Ла Ліги проти Ельче (15 лютого).