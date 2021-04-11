Як лунав гімн України у Москві після перемоги Чумака на чемпіонаті Європи: відео

Український важкоатлет Дмитро Чумак 10 квітня здобув два "золота" на чемпіонаті Європи. Турнір відбувається у Москві (Росія).

Український гімн у Росії

Дмитро Чумак здобув перемогу у ваговій категорії до 109 кілограмів. Його результат в сумі двоєборства 407 кілограмів.

Як це було Українець Чумак виграв чемпіонат Європи з важкої атлетики у Москві

На чемпіонатах Європи вважається не тільки сума за двоборство, але й існує малий подіум за кожен вид програми. Після звитяг дружина Чумака виклала пост в інстаграмі, де привітала чоловіка з чемпіонством та додала відео з нагородження.

Змагання відбулись у Москві. Після перемоги Чумака заграв український гімн. 11 квітня останній змагальний день у Москві. До цього 30-річний українець вже двічі ставав чемпіоном Європи. Ставалось це у Спліті (2017) та Батумі (2019).

Мій чоловік. Я і діти шалено пишаємося тобою. Мало не народила третю. Але ти – чемпіон! Тепер втретє довів це. Гімн нашої країни особливо приємно звучить Москві та Токіо,

– підписала ролик дружина Аліса.