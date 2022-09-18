Розлючені фанати Спеції вимагають вигнати з команди в'ялого Коваленка

Спеція не без проблем здолала на домашньому стадіоні Сампдорію (2:1). Віктор Коваленко був одним із найгірших на полі.

Занадто багато помилок

Український півзахисник вийшов у стартовому складі Спеції та провів на футбольному полі 71 хвилину. За зіграний час не запам'ятався результативними діями та загалом грою, пише 24 канал.

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Замість нього на полі з'явився Альбін Екдаль. Одразу після цієї заміни Спеція забила переможний гол у зустрічі з Сампдорією – 2:1.

За підсумками поєдинку Коваленко отримав найнижчу оцінку від статистичного порталу WhoScored. Гра Віктора була оцінена у 6.0. Це найгірший бал серед усіх гравців Спеції. Таку ж оцінку отримав Еллертссон, який увійшов у гру на 87-й хвилині.

Уболівальники італійського клубу розкритикували Коваленка за в'ялу гру та непрофесіоналізм на футбольному полі. Вони вимагають Спецію відреагувати на таку гру Віктора. Фанати пропонують прибрати українця з команди.

Ультрас закликає атакувального півзахисника змінити свій підхід до футболу та припинити робити таку велику кількість помилок.

Ми втрачаємо терпіння, приберіть Коваленка,

– написав один із фанатів.

Спеція після семи турів йде на 11-му місці у турнірній таблиці італійської Серії А. Клуб Коваленко здобув лише 8 очок.

Кар'єра Коваленка у Спеції

У серпні 2021 року Коваленко вперше приміряв футболку Спеції, яка взяла українця в оренду з Аталанти.

Після закінчення угоди Віктор повернувся у Бергамо, але вже через місяць знову попрямував в оренду у Спецію.

Нова співпраця розрахована до кінця червня 2023-го.

У новому сезоні український легіонер відіграв 6 матчів, у яких запам'ятався жовтою карткою. А от з Аталантою Коваленко пов'язаний ще 3-річним контрактом – до 30 червня 2025 року.

Після поєдинку Коваленко вирушив у збірну України, яка у вересні зіграє три матчі Ліги націй.