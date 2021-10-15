Як у комп'ютерній грі: Голанд тричі поспіль влучив у "дев'ятку" і розбив мішень – відео

Норвезький нападник Ерлінг Голанд є однією з головних трансферних цілей європейських грандів. Футболіст Боруссії Дортмунд доводить свій високий клас не тільки на полі, але й тренуваннях.

Влучити у "дев'ятку" – не проблема

На одному з тренувань Голанд продемонстрував свої навички, які складно повторити навіть у комп'ютерній грі.

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21-річному Ерлінгу знадобилися три м'ячі, які норвежець розмістив один на одному. Після цього нападник "джмелів" почав відправляти кожен м'яч у "дев'ятку".

Другим ударом Голанд розбив мішень, після чого останнім "пострілом" взагалі її збив – дивовижна точність!

Вражаюча результативність Голанда