Як Іванчук зробив "хід року", але при цьому програв партію
У останньому турі командного чемпіонату світу з шахів Україна зіграла внічию з Нідерландами, вийшовши в 1/4 змагань.
На першій дошці цього поєдинку Василь Іванчук поступився Йордену ван Форесту. Але при цьому своєю грою він захопив увагу усього шахового світу, пише 24 канал.
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Портал Chess.com назвав 26-й хід українського гросмейстера у цій партії “ходом року”. Іванчук поставив свого коня під 5 (!!!) ударів, але саме завдяки цьому наш шахіст отримав суттєву перевагу.
Чому ж цей хід – сильний?
Почати потрібно здалеку. В дебюті суперник Іванчука витратив зайвий темп на маневр Кінь Е4 – Кінь F6. За цей час український гросмейстер зміг здвоїти тури по лінії С.
Ван Форест – Іванчук / Фото Chesscom
І в цій позиції Іванчук знаходить цікавий план: вивести слона на діагональ Н3–С8. Що йому і вдається зробити за підтримки ферзя.
Тепер слон і тури білих “прицілились” на поле С8. Чорні поки що тримаються, але Іванчук підсилює тиск на вертикаль С конем та чорнопольним слоном.
Ван Форест – Іванчук / Фото Chesscom
Саме так на дошці з’явилася позиція, у якій Іванчук зробив “хід року” Кінь D7, витративши на нього всього 46 секунд!
В чому ж сила цього ходу? Річ у тому, що тепер комунікації чорних порушено. Під боєм – дві фігури чорних та дві фігури білих. Але за рахунок націленості білих фігур на поле С8 Іванчуку вдається виграти ферзя за туру і коня.
В результаті на дошці утворилася позиція, яку комп’ютер оцінює як “майже виграну” для білих.
Чому ж тоді Іванчук зазнав поразки?
Річ у тому, що командний чемпіонат світу грається зі “швидким” часовим контролем (45 хвилин на партію з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід).
На момент виграшу ферзя у Іванчука залишалось 5 хвилин. Але на свій наступний хід він витратив аж 3 хвилини, досягнувши паритету із суперником (у кожного лишилося по 2 хвилини).
На подальший перебіг партії, імовірно, вплинула різниця у віці. Василь Іванчук є віковим гравцем, в той час, як його суперник – майже вдвічі молодший за легенду українських шахів. А, як відомо, молоді спортсмени зазвичай є швидшими за вікових.
Як наслідок, відчуваючи нестачу часу, Іванчук спочатку відпустив заслужену перемогу, а потім – припустився помилки і зазнав поразки.
Проте це ніяк не вплинуло на заслужене визнання блискучої гри українського шахіста на початку партії. На час виходу цього матеріалу твіт із “ходом року” українського шахіста набрав понад 6 тисяч вподобань.
Підготував Антон Григоров