Як хет-трик Левандовського безжально знищив клуб Яремчука у Лізі чемпіонів: відео

Баварія 2 листопада не залишила шансів Бенфіці у матчі Ліги чемпіонів. У ворота португальського клубу три голи забив польський форвард Роберт Левандовський.

Три голи, які привели до розгрому

33-річний польський нападник розпочав розгром команди Романа Яремчука. До слова, українець вийшов у стартовому складі Бенфіки та провів на полі 64 хвилини.

Більше про матч Баварія розгромила Бенфіку – Левандовський оформив хет-трик і не забив пенальті: відео

Роберт Левандовський став справжнім жахом для суперника. Футболіст оформив хет-трик у ворота "орлів". На 26-й хвилині Роберт підчатував на передачу на дальній стійці та ударом головою розмочив нулі на табло.

Перший гол Роберта: відео

У компенсований до першого тайму час Левандовський міг оформлювати дубль. Баварія заробила право на пенальті, але поляк невдало пробив, не реалізувавши 11-метровий удар.

Вже після відпочинку форвард збірної Польщі сповна реабілітувався. Футболіст отримав передачу від Сане та елегантно перекинув голкіпера португальського клубу. Роберт збільшив перевагу господарів – 4:1

Дубль Левандовського: відео

За рахунку 4:2 польський гравець забив свій третій гол у матчі. Левандовський майстерно обробив закидання з глибини поля та знову перекинув ворота суперника – 5:2. Роберт оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок на табло – 5:2.

Останній гол у матчі: відео

Баварія однією з перших вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Сталось це ще за два тури групового раунду. Мюнхенський клуб із 12 очками очолює групу Е. Бенфіка з 4 пунктами йде третьою.