Зірка Зубков та торт для Караваєва: як гравці пройшли посвяту у збірній України – відео

Футболісти збірної України вміють розважатись не лише на футбольному полі, а й поза його межами. Новачки національної команди традиційно пройшли посвяту піснями.

Посвята та концерт від футболістів

Збірна України з футболу продовжує у Харкові готувати до Євро-2020, який стартує вже 11 червня. Футболісти на вечері 2 червня влаштували невеличкий концерт.

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У цей день свій 29-й день народження відсвяткував захисник збірної та Динамо Олександр Караваєв. У команді його привітали двома святковими тортами, а першим кусочок смаколика дістався головному тренеру збірної України Андрію Шевченку. Караваєв вже вп'яте святкує свій день на зборах у збірній.

Також посвяту у члени збірної України пройшли новачки національної команди, кожен з яких традиційно виконав пісню. Зіркою вечора став Олександр Зубков. Гравець Ференцвароша виконав пісню російського репера L'One під назвою "Мені потрібен лише м'яч". Але це був лише початок. Згодом футболіст взірвав зал ще й піснею "Вечериночка", яку співають MONATIK та Віра Брежнєва. З невеличкої сцени можна було почути, як українські сингли, так й іноземні.

Нагадаємо, що 3 червня на наших хлопців чекає матч у Дніпрі, де відбудеться поєдинок проти Північної Ірландії. А вже 7 червня українці зіграють у Харкові проти Кіпру.

Підопічні Андрія Шевченка матчем проти Нідерландів стартують на Євро-2020. Протистояння відбудеться 13 червня.

Відео посвяти у збірній та дня народження Караваєва