Фанати Баварії образливо зустріли Левандовського, були вигуки "Hala Madrid": цікаве відео

Роберт Левандовський знову завітав у Мюнхен. Польський нападник приїхав у Німеччину, щоб попрощатись із вже колишніми своїми одноклубниками Баварії.

Неприємна зустріч із фанатами

Коли Роберт Левандовський покидав тренувальну базу Баварії, то ще раз зустрівся з фанатами мюнхенського клубу. Декілька десятків уболівальників зібрались біля воріт клубної бази.

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Однак фанати прийшли не привітати поляка з трансфером у Барселону, а почали ображати футболіста. Хтось із уболівальників Баварії закричав у слід Левандовському "Hala Madrid", кричалка на підтримку головного конкурента Барселони у Ла Лізі – мадридського Реала.

Роберт культурно помахав уболівальникам рукою та поїхав на своєму Audi.

Відео від'їзду Левандовського з бази Баварії

Тепер Левандовський ще може зіграти з Баварією, але вже по той бік футбольного поля.

Роберт Левандовський віддав Баварії довгих 8 років.Із мюнхенцями здобув 19 титулів. Був капітаном та лідером команди.

Трансфер забивного форварда у Барселону призвів до шаленого ажіотажу навколо Левандовського. Наприкінці липня у клубному магазині каталонців навіть закрили продаж футболок Роберта, адже у них закінчились літери "W", яких аж дві у прізвищі поляка.

Вже 13 серпня Роберт може дебютувати за Барселону в офіційному матчі. Саме у цей десь каталонці зіграють вдома у першому турі Ла Ліги проти Райо Вальєкано.