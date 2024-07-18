Проросійський реванш в українському хокеї: хто і як хоче повернути у ФХУ людей з уряду Азарова

Повномасштабна війна зняла усі маски із людей, які бились у груди, називаючи себе патріотами України. На жаль, багато подібних випадків було в українському спорті, які щодня руйнували його із середини.

Одним із таких "кадрів", який працював не на благо українського спорту був колишній очільник Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Ексглава федерації міцно тримався за керівну посаду протягом 14 років (2006-2020), на яку був переобраний тричі, повідомляє 24 Канал.

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Як український хокей 14 років гнив із "голови"

Але навіть після відходу із посади Брезвіну не сиділось без діла. Як заявляє прихильник українського хокею, який за сумісництвом є членом Всеукраїнської профспілки захисників України, Максим Шиповський, саме зараз відбувається повернення проросійського реваншу в українському хокеї.

Про що йде мова? За словами військовослужбовця ЗСУ, у складі Ради Федерації хокею України перебувають особи, які є прихильниками сепаратизму, проросійських наративів та закликають до зради національних інтересів.

Проти українського спорту, в зокрема хокею, проводиться певна спецоперація, яку ініціювали проросійські сили. Ці дії направлені на повернення до складу керівних посад в хокеї України українських діячів, які були пов’язані з урядом Миколи Азарова, а також з представниками агентури Кремля,

– заявляє український захисник.

Як стало відомо, проросійські сили, які пов’язані зі симпатиком Кремля ексголовою ФХУ Анатолієм Брезвіним, безпідставно зірвали проведення конгресу ФХУ (7 червня 2024-го року). Цей конгрес був дуже важливим для розвитку українського хокею у майбутньому, який повинен був раз і назавжди відірватись від впливу ворожої Росії.

Як вбачається, керує процесом повернення проросійського напрямку розвитку безпосередньо колишній чільник ФХУ Анатолій Брезвін.

Брезвін має тісне відношення до "путініста" В'ячеслава Фетісова, який називав Владіміра Путіна однією із причин"своєї гордості за Росію". Вони неодноразово зустрічались у Москві. Цей факт взагалі ніхто навіть не приховав.

Ще один скандальний "кадр" із оточення колишнього очільника ФХУ є відомий російський хокеїст Владислав Третяк. Відзначимо, що останній відкрито радів війні в Україні. Псевдопатріот України підтримує дружні стосунки із представником російського спорту.

Ще одним фактором проросійськості Брезвіна, який тоді був проігнорований суспільством, є те, що у 2008-му році під час конгресу він самостійно призначив нових віцепрезидентів федерації. Їх строк спливав вкінці жовтня 2013-го року. Тим самим, уродженець Волині влаштував проросійський заколот в українському спорті.

Хто увійшов у склад віцепрезидентів ФХУ:

В'ячеслав Завальнюк

Євгеній Імас

Тетяна Кондратюк

Володимир Платонов

Михайло Резнік

Вадим Сисюка

Олександр Сопіта

А Дмитра Саламатіна було переобрано першим віцепрезидентом Брезвіна.

Зрадники очолювали структуру федерації хокею

Усі ці вище згадані люди довели своїми вчинками, що не відстають своїми наративами від тодішнього очільника федерації українського хокею.

До прикладу, Завальнюк – прихильник військової агресії Росії у бік України, який донедавна переховувався разом із родиною у Словаччині. Тепер же колишній віцепрезидент ФХУ увійшов у тренерський штаб російського клубу Чайка, який виступає за Нижній Новгород у Молодіжній хокейній лізі. До того всього Завальнюк ще й має російський паспорт.



Завальнюк має громадянство Росії / Скриншот із бази жителів міста Хімкі



Завальнюк отримав паспорт Росії / Скриншот із бази жителів Хімок

Цікаво, що майже усю свою кар'єру професійного хокеїста віддав Росії, виступаючи за цілий ряд тамтешніх клубів: Динамо, Нєфтєхімік, Металург, СКА, Крилья Совєтов, Сибір, Сєвєрсталь та магнітогорський Металург. У рідному Києві пограв лише за ШВСМ та Сокіл.

У федерації хокею України строго засудили такий вчинок Завальнюка, який у минулому виступав за збірну України (1999-2007).

Найбільший цинізм вчинку Завальнюка полягає в тому, що за день до його ганебного переходу російський ракетний удар по рідному для В’ячеслава Києву відібрав життя не менше 34 людей, більшість з яких були працівниками і пацієнтами клінік "Охматдит", "Адоніс" та "Ісіда". Манкуртам і запроданцям не місце в українському суспільстві і хокеї зокрема,

– йшлось у заяві федерації.

Цей зрадницький вчинок перекреслив усі досягнення Завальнюка, які пов'язані із українським хокеєм. Було розпочато процедуру позбавлення зрадника України усіх спортивних та державних звань. Це все дуже нагадує історію із колишнім футболістом збірної України з футболу Анатолієм Тимощук, який обрав шлях зрадника.

В'ячеслав Завальнюк у 2008-му році отримав орден "За заслуги" III ступеня.



В'ячеслав Завальнюк / Фото ФХУ

Саламатін теж свого часу показав свою проросійськість. У далекому 2006-му році Дмитро Саламатін, як агент Кремля приїхав в Україну, маючи при собі ворожий паспорт.

За словами військового, перебуваючи на посаді міністра оборони України, Саламатін був винен у провалі півмільярдного контракту на постачання бронетранспортерів для Іраку. Про це у 2019-му році повідомила українська прокуратура. Також його звинувачували у підриві боєздатності України.

Ще одним членом проросійської команди Брезвіна був Вадим Сисюк – ексзаступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту (2010-2011). За інформацією, що перевіряється вбачається, що Сисюк проводить колабораційну діяльність та навіть має давні зв’язки з експрем'єр-міністром України Миколою Азаровим, про що повідомляли у пресі.

Саме усі ці люди на чолі із Брезвіном намагаються досі повернути український хокей у неправильний бік, де на нього впливатиме Кремль.

Звернення до перших осіб країни

Нагадаємо, що у 2020-му році 67 відомих українських хокеїстів звернулись із відкритим листом до Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Також подібний заклик отримав тоді ще президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який теж відзначився після повномасштабної війни зі знаком зрадника.

Цим листом представники спорту хотіли наголосити, що український хокей топиться у величезних проблемах. І знову все крутилось навколо тодішнього очільника ФХУ Анатолія Брезвіна.

У листі зазначалось, що через бездіяльність Брезвіна вже 10 довгих років триває реконструкція головної хокейної арени держави – спорткомплексу "Авангард" у Києві.

Довіра до Федерації хокею України в хокеїстів та хокейної спільноти відсутня,

– наголошується у листі.

Відкритий лист до перших осіб країни / Фото Главком

Незаслужена нагорода

Попри усю зашкварність Брезвін отримав від Міжнародної федерації хокею найвищу щорічну відзнаку Paul Loicq Award, нагороду, яка щорічно вручається IIHF постаті, яка зробила "видатний внесок в IIHF і міжнародний хокей".

Це неймовірно, але Брезвіну вдалося підкреслити роль хокею у суспільстві навіть у нинішні роки, зруйновані війною, що само по собі є великим досягненням,

– йшлось у статті на офіційному сайті IIHF.

Зазначалось, що саме під його керівництвом в Україні було збудовано або відновлено близько 20-ти критих арен, проведено 17 чемпіонатів світу у різних вікових категоріях. А сам Брезвіна зробив великий внесок у популяризацію хокею в Україні. Водночас український хокей щодня все більше поглиблювався під вплив проросійських облич.

Своєю чергою фанат українського хокею та військовий Максим Шиповський зазначив, що усю "гниль" із структури улюбленого хокею потрібно "вирвати із коренем".

Такого проросійського реваншу ми не можемо допустити! У зв’язку з цим ми відправляємо запити в усі відповідні правоохоронні структури з вимогою перевірити та притягнути до відповідальності всіх вказаних проросійських агентів та їх однодумців. По кожному з них проведемо публічні виступи, щоб всі в країні побачили, що керують Брезвіним та його "Z-командою" безпосередньо з Кремля. Будемо вимагати покарання для кожного "путініста" в українському спорті!

– заявив захисник Укаїни.

"Окрім цього, буде ініційований фінансовий аудит діяльності ексголови ФХУ Анатолія Брезвіна. Тому від чинного керівництва Федерації хокею забезпечення доступу до всіх фінансових даних з 2006 по 2020 рік, вимагаємо всю архівну інформацію за період правління цього, як бачимо, проросійського діяча. Гарантуємо, що по кожній проросійській персоні в українському хокеї продемонструємо необхідну інформацію та проведемо публічний розголос такій нахабній поведінці Брезвіна та всім, хто зазначені вище його дії підтримує", – додав військовослужбовець та небайдужий уболівальник хокею.