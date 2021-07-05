Як діти зустрічали українських футболістів після Євро-2020: зворушливі відео

Футболісти збірної України нарешті повернулися на батьківщину після прикрої поразки у матчі з Англією на Євро-2020. Гравців вдома зустрічали дружини та малеча.

Можна припустити, що діти футболістів нашої команди дуже хотіли зустрітися з татусями, адже не бачили їх щонайменше місяць. Зворушливі відео оприлюднили в інстаграмі дружини футболістів.

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Форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука вдома зустрічав його син Микитка. Незабаром йому виповниться 2 рочки. Побачивши татуся маленький Микита дуже зрадів та побіг до татка.

А ось півзахисника "Динамо" Сергія Сидорчука після прибуття з Євро обліпили одразу 3 дитини. До приїзду татуся вони приготували малюнок, на якому зобразили його в образі супермена.

Натомість Руслан Маліновський після Євро-2020 насолоджувався спілкуванням з донечкою Олівією. Вона разом з татусем смакувала десертом та мило посміхалася йому.

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