Як Боттас та Стролл влаштували масову аварію вже у першому повороті на гран-прі Угорщини: відео

Гран-прі Угорщини 1 серпня 2021 року відзначилося масовою аварією вже на першому повороті після старту. Через це гонку навіть довелося зупинити червоними прапорами.

Перед гонкою в Будапешті пройшов дощ. Опади були і під час старту, що і вплинуло на зчеплення з трасою болідів.

З першого місця стартували Льюїс Хемілтон та Валттері Боттас. Однак фінський гонщик на старті дещо втратив темп, і його одразу ж обійшли декілька пілотів. Серед них і Ландо Норріс, який опинився перед болідом Mercedes у першому повороті. Боттас не встиг вчасно загальмувати, і влетів в зад суперника, чим спровокував автотрощу. Після зіткнення болід Норріса влетів в автомобіль Макса Ферстаппена, а сам Боттас зачепив ще один болід Red Bull – Серхіо Переса.

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Поруч ще одну аварію спровокував Ленс Стролл. Він не впорався з керуванням і задів автомобіль Шарля Леклера, відкинувши його на болід Даніеля Ріккардо.

Внаслідок цих аварій одразу п'ятеро болідів було пошкоджено і вони не змогли продовжити гонку. Це автомобілі Ландо Норріса, Валттері Боттаса, Серхіо Переса, Шарля Леклера та Ленса Стролла. Ферстаппен, попри пошкодження боліда, таки продовжив гонку.

Відео аварії на гран-прі Угорщини

якщо відео не відтворюється, його можна переглянути за посиланням

Після аварії гонка була зупинена червоними прапорами. Після перезапуску Льїюс Хемілтон зберіг за собою перше місце, але був змушений відправитися на піт-стоп, через що опустився одразу на 14-у сходинку. До кінця гонки він відвоював собі місце на подіумі, фінішувавши третім.

Гонку неочікувано виграв Естебан Окон, для якого це була перша перемога.

Другим фінішував Себастьян Феттель. Але вже після гонки стюарди анулювали результат німецького пілота. Причиною стало те, що з його боліда не змогли взяти 1 літру пального, як цього вимагають правила. техніки змогли надати лише 0,3 літра. Aston Martin заявили, що подадуть апеляцію на це рішення.