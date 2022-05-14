Як Бех-Романчук завоювала срібну нагороду на етапі Діамантової ліги: відео виступу

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виступила на етапі Діамантової ліги у Досі. Українка дебютувала у новому сезоні з нагородою.

Хороший початок сезону

Марина Бех-Романчук посіла друге місце на 1-му етапі Діамантової ліги 2022 в катарському місті Доха. Українка завоювала медаль у новій для себе дисципліні, пише 24 канал.

До теми Бех-Романчук розпочала новий сезон Діамантової ліги зі "срібла" у потрійному стрибку

Марина здобула срібну нагороду у потрійному стрибку. Легкоатлетка дебютувала у новій дисципліні лише у 2022 році.

Спершу вона виступила на чемпіонаті України у Сумах, який відбувся у січні. Спортсменка розпочала свій дебют з тріумфу.

На міжнародній арені у новому виді Марина виступила на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні у Белграді. І відразу ж їй вдалося здобути "срібло".

Етап у Досі став для Бех-Романчук відкриттям літнього легкоатлетичного сезону. Перед цим спортсменка змагалася лише у приміщенні, виїхавши з України у березні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Досі у потрійному стрибку Бех-Романчук протистояла кільком титулованим опоненткам: 3-разовій призерці чемпіонатів світу Кімберлі Вільямс, представниці Домініканської республіки Теї Лафон, срібній призерці Олімпіади-2020 Патрісії Мамоні та срібній призерці чемпіонату світу-2019 Шанейці Ріккетс. Натомість на змагання не прибула олімпійська чемпіонка Токіо та володарка світового рекорду Юлімар Рохас.

Рекордний показник українки

Марина мала 5 спроб. Перший стрибок виявився для неї не надто вдалим – лише 13.54 метри. Проте у другій спробі Марина суттєво покращила свій показник – 14.27, легкоатлетка доєдналася до лідерок.

Після ще двох спроб Бех-Романчук не вдалося покращити свій результат. Вирішальним був п'ятий стрибок, де Марина змогла пробитися до фіналу.

Показник українки – 14.73 метри. Це особистий рекорд Марини на відкритому повітрі, який дозволив їй піднятися на друге місце та вийти у фінал.

У вирішальній спробі за "золото" українка стрибнула на 14.25 метри та втримала друге місце.

Відео виступу Марини