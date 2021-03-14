Схопив за шию: як баскетболіст Лень брутально сфолив на зірці НБА – відео

Вашингтон 14 березня приймав Мілуокі у рамках регулярного чемпіонату НБА. Український баскетболіст Олексій Лень грубо зіграв у захисті проти Янніса Адетокунбо.

Вашингтон намагався дати гідний бій Мілуокі та навіть залишив другу чверть за собою. Однак гості мали кращий вигляд на паркеті суперника та логічно здобули перемогу.

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Вашингтон – Мілуокі 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

Свій час у матчі отримав українець Олексій Лень, який провів на майданчику 32 хвилини 35 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 6 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот та 1 персональний фол.

Якраз фол Леня найбільше запам'ятався у поєдинку. Українець грубо сфолив проти зірки НБА Янніса Адетокунбо. Лень зупинив суперника, схопивши його руками за шию.

Навіть така результативність та відданість українського легіонера не дозволила Вашингтону перервати серію з поразок в НБА, яка триває вже 3 матчі. Лень став третім за ефективність у своїх команді у цій зустрічі.

У наступному поєдинку Вашингтон спробує взяти реванш у Мілуокі. Поєдинок відбудеться 16 березня.

Відео фолу Леня