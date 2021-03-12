Був спиною до воріт: 18-річний вундеркінд МЮ забив красивий гол головою в ЛЄ – відео

Манчестер Юнайтед 11 березня провів перший матч в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Мілана. Єдиний гол за "червоних дияволів" забив 18-річний Амад Діалло.

Дебютний гол у Лізі Європи

На вболівальників чекав один із центральних поєдинків на цій стадії у Лізі Європи. Мілан та МЮ видали рівний початок зустрічі та у першому таймі жодного разу не змогли засмутити голкіперів.

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Першого голу у поєдинку довелось чекати аж 50 хвилин. Для автора результативного удару Амади Діалло цей поєдинок став другим у розіграші єврокубків. 18-річний вінгер вийшов на футбольне поле якраз у другому таймі.

Діалло відгукнувся на хороше закидання з глибини поля від Бруну Фернандеша та головою пробив повз голкіпера. Амаду стояв до воріт Мілана спиною, що значно ускладнювало його позицію.

Діалло перейшов у МЮ із Аталанти у січні 2021 року, підписавши 5-річний контракт з можливість пролонгації ще на один рік.

Мілан лише у доданий до матчу час зміг зрівняти рахунок. Гол в активі Сімона К'єра. У підсумку – 1:1.

Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Мілані.

Відео голу Амаду Діалло