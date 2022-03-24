Я в ж*пі, але радію, що можу допомогти, – Велепець розповів про зміну діяльності під час війни

Тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець розповів, як допомагає українцям. Наставник стурбований ситуацією в Україні.

Велепець: Я всіх запрошую до Словенії

Наставник жіночої команди запрошує українців до Словенії. Він наголосив, що буде намагатися все можливе, аби допомогти.

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Україну Велепець називає другою Батьківщиною.

"Я в ж*пі, але радію, що можу допомогти. Але не знаю, як можу ще більше зробити для своїх спортсменів, друзів і своєї другої Батьківщини – України. Я всіх запрошую до Словенії та буду далі запрошувати. У Словенії поки дуже мало українців. Коли дивлюсь на Польщу, Угорщину, Румунію чи Молдавію, то там дуже багато", – сказав словенець.

Тренер сподівається на те, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Я хотів би усім сказати – не соромтеся і приїжджайте до Словенії. Місця вистачить, і ми намагатимемося зробити усе, щоб вам допомогти. Ми знаходимось не так далеко – з кордону з Угорщиною п’ять годин, і ти вже в Словенії. Найголовніше – щоб це закінчилося якомога раніше,

– додав Велепець.

Урош Велепець є громадянином Словенії. У 2015-му році він почав тренувати збірну України.