Я їх ненавиджу і зроблю все, щоб забрати у них очки, – президент Інгульця про Шахтар

Власник футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк назвав клуб, який чи не найбільше ненавидить в УПЛ. Все через ситуацію, яка сталася наприкінці 2020 року.

13 грудня 2020 року Інгулець та Шахтар мали зіграти у 13-у турі УПЛ. Гра мала відбутися в Кропивницькому. Але на поле обидві команди так і не вийшли. Офіційно матч не відбувся через незадовільний стан газону. Через це Інгульцю зарахували технічну поразку, Шахтар отримав технічну перемогу. Окрім того, клуб з Петрове зобов'язали заплатити 50 тисяч гривень штрафу.

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Після цього випадку Шахтар став для Олександра Поворознюка найбільш ненависним клубом. При цьому що до цього він був вболівальником Шахтаря. Про це президент Інгульця розповів під час інтерв'ю в подкасті "Пряма червона".

Після того, як Шахтар так поступив – для мене вони табу. Я їх панічно ненавиджу, і я все зроблю, щоб забрати у нього очки, коли він приїде до нас,

– заявив Поворознюк.

Він також виклав свою історію того, як відбувалися події перед матчем Інгулець – Шахтар, який так і не відбувся. За його словами, директор клубу сконтактував з представниками Шахтаря, і вони погодили, щоб не включати підігрів на стадіоні в Кропивницькому, щоб поле перетворилося "на кашу".

"Ми зробили все, що вони просили. А коли вони приїхали… Вони вже їхали і знали, що нічого не буде. Я подзвонив до Палкіна й кажу – давайте завтра зіграємо на "Олімпійському". Я оплачу будь-який стадіон. Куди скажете – ми приїдемо. "Ні, у нас бразильці взяли білети". "Техняр" і все". Те, що вони злякалися зіграти – в мене настрій був божевільний", – розповів Поворознюк.

В цьому сезоні Шахтар та Інгулець зіграли в першому турі в Києві. Тоді "помаранчево-чорні" перемогли з рахунком 2:1. Гра на полі Інгульця відбудеться 27 листопада (базова дата).