Я візьму у руки зброю, – Ребров заявив, що повернеться в Україну після сезону в ОАЕ

Тренер Аль-Айн Сергій Ребров, який наразі працює з клубом, що виступає в ОАЕ, висловив своє бажання повернутися в Україну. Фахівець наголосив, що готовий захищати рідну країну від окупантів.

"Ми будемо битися за наших людей та стояти до кінця"

Ребров одним із перших відреагував на повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Разом із футболістами, які виступають в іноземних чемпіонатах, він перерахував кошти у фонд допомоги армії.

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Ексфутболіст національної команди наголосив, що після сезону хоче повернутися в Україну.

"Я маю роботу тут, але як тільки сезон буде завершено, я повернуся додому, до своїх людей. Як тільки зможу, то повернуся. Буду боротися. Кожен вийде на вулиці, ми єдині як одне ціле. Світ запитує, як українцям вдається захищати своїх людей. Це тому що люди виходять на вулиці та борються, усі ми як одне ціле і знаємо, що нам робити", – сказав Ребров.

Фахівець зазначив, з готовий взяти в руки зброю та обороняти свою країну від окупантів.

"Звісно, я візьму у руки зброю. Ми виживемо. Переможемо. Не бачу жодних компромісів, зокрема з Путіним, він просто хоче зайти у Київ та показати, що окупував всю Україну. У нього немає бажання йти на компроміс, ми ж будемо битися за наших людей та стояти до кінця", – наголосив тренер Аль-Айну.

Ми зараз боремося за нашу країну, і хочемо самі визначати власну долю, а не дозволяти це робити іншим,

– додав фахівець.

Чемпіонат ОАЕ закінчується 6 травня.

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