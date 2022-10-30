"Я такого не очікував": кривдник українця Лопес відзначив рівень суперника Ломаченка

Бій Василя Ломаченка та Джемейна Ортіса зібрав на трибунах "Медісон-сквер-гарден" чимало зіркових боксерів. Серед них був Теофімо Лопес, колишній кривдник українця.

Американський боксер не міг пропустити бій свого земляка у Нью-Йорку. Теофімо Лопес на власні очі побачив яскравий поєдинок, у якому за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Василь Ломаченко.

Детальніше Ломаченко переміг Ортіса та кинув виклик абсолютному чемпіону світу

Лопес: Мене дуже вразив Ортіс

Кривдник українця зізнався, що залишився враженим рівнем боксу Ортіса. Те саме після бою заявив український боксер.

Теофімо припускає, що Джемейн вивчав дії Ломаченка на ринзі у його поєдинку дворічної давнини.

Мене дуже вразив Ортіс. Я такого не очікував. Мабуть, вони якийсь час вивчали мій бій із Ломаченком. До певного моменту він бився добре, але проти Ломаченка тобі дійсно потрібно концентруватися на пізніх раундах. Але в цілому я вважаю, що Ортіс досить зрілий, щоб з будь-ким влаштувати більший та якісніший бій,

– заявив Лопес.

17 жовтня 2020 року Лопес переміг Ломаченка за суддівськими записками. Теофімо завдав українцю болючої поразки та забрав з-під носа Василя звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Щоправда, вже у наступному бою проти Джорджа Камбососа втратив чемпіонські пояси. Тепер ними володіє Девін Хейні.

Теофімо заговорив про бій за абсолют між Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Адже після бою Хейні з'явився на ринзі та кинув виклик українцю. Нащо той відповів згодою.

"Я знаю лише, що головне тут бізнес. Вони говорять про поєдинок Хейні та Ломи. Не хочу нічого говорити про суддів. Скажу лише, що якщо щось приносить гроші, то це має сенс", – додав Лопес.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні – Ломаченко може відбутись у новому 2023 році.