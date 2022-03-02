Я плакав, молюся за український народ, – легіонер Динамо повернувся додому

Вінгер Динамо Карлос Де Пена розповів, як покидав Україну після вторгнення російських військ. Гравці покидали Київ у напрямку Молдови.

Легіонери змогли покинути Україну

Гравці українських грандів провели кілька днів у київському готелі "Опера", після чого отримали можливість виїхати зі столиці України.

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"У середу ми тренувалися, і президент сказав, що все нормально, що ми повинні зосередитися на грі в суботу. Але разом бразильськими одноклубниками ми забронювали квитки у Туреччину, оскільки побачили, що ситуація ускладнюється. У четвер вранці почалися бомбардування, повітряний простір був закритий.

Спілкування з клубом продовжилося, прислухалися до їхніх порад, розмовляли з посольством. Це були дуже важкі часи, і ситуація залишається такою ж для тих, хто там залишився. Були моменти, коли я плакав, та зрештою взяв себе у руки, допомогла група бразильців, потрібно було транслювати мужність", – почав він.

Де Пена зазначив, що Київ – не такий, як раніше. Там залишилися люди, які живуть у кошмарі. Бомбардування та вбивство мирних мешканців неможливо пояснити.

"Я багато думав, що, можливо, не зможу виїхати звідти. Нестача їжі та води хвилювала найменше. Просто хотів вибратися", – заявив Карлос Де Пена.

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