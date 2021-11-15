Я ніколи не грав у футбол заради грошей, інакше поїхав би до Росії, – Мхітарян

Півзахисник Генріх Мхітярян встиг пограти за чимало відомих клубів. Після початку успішної кар'єри в Україні, він виступав в Німеччині, Англії та Італії. Але ніколи – в Росії.

Вимога трансферів

Генріх Мхітарян проявив себе у вірменському П'юніку в 19 років. Після чого у 2009 році перебрався до України – в донецький Металург. Вже через рік його купив інший донецький клуб – Шахтар, заплативши за нього 7,5 мільйонів доларів.

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У 2012 році Мхітарян був визнаний футболістом року в чемпіонаті Україні, а в сезоні 2021/2013 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 25 голів.

Та через три сезони у стані "гірників", вірменський півзахисник почав вимагати трансфер. Влітку 2013 року за 27,5 мільйона євро він перебрався до німецької Боруссії (Дортмунд).

Минай три роки – і Мхітарян знову почав вимагати трансфер. Цього разу він перейшов до англійського Манчестер Юнайтед. Сума трансферу – 26,3 мільйона фунтів.

Коли я почув, що мною цікавиться Манчестер Юнайтед, я захотів туди піти. Моєю великою мрією було одного дня зіграти в Англії. Люди казали, що я робив це лише заради грошей. Це дурниця! Я ніколи не грав у футбол заради грошей, інакше поїхав би до Росії чи ще кудись. Я був щасливий у Дортмунді, але іноді доводиться приймати важкі рішення, які можуть прийти лише раз у житті, і прислухатися до свого серця,

– розповів Мхітарян.

Та в МЮ надовго йому затриматися не вдалося. В січні 2018 року Мхітарян перейшов до англійського Арсеналу. Там він виступав півтора сезону, після чого перебрався до італійської Роми – спочатку на правах оренди. Через рік він перейшов до "вовків" вже на постійній основі, розірвавши угоду з Арсеналом.