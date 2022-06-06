Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче, – Яремчук про невихід України на ЧС-2022

Збірна України була близька до виходу на чемпіонат світу-2022, але не вистачило одного кроку. Нападник Роман Яремчук чуттєво прокоментував поразку від Уельсу.

Яремчук: Час, що змушує плакати від болю

Форвард української збірної не зміг відзначитись у воротах Уельсу у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. А єдиний гол у матчі, який у власні ворота забив капітан Андрій Ярмоленко, визначив учасника Мундіалю (1:0).

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На жаль, ним не стали "синьо-жовті". Роман Яремчук не стримав сліз прямо після фінального свистка. Нападник підійшов до українських уболівальників, щоб подякувати їм за підтримку та заплакав.

Після поєдинку футболіст Бенфіки виклав зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі. Цей невихід на Мундіаль Яремчук прийняв дуже болюче. Одна з мрій футболіста так і наразі не здійснилась.

Роман додав, що команда хотіла принести усім українцям позитивні емоції у такий склад для країни час. Але не вдалось. Однак Яремчук пишається бути українцем, які стали прикладом для усього світу.

Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз та нездійсненної мрії. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали лише від сліз радості. Час, що змушує плакати від болю. Але я пишаюся тим, що я українець, бо ми є прикладом для всіх. Ми не здаємося, якою б складною не була ситуація. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля,

– написав футболіст збірної.

Опускати руки у наших хлопців часу немає. Вже 8 червня підопічні Олександра Петракова розпочнуть свій шлях у груповому раунді Ліги націй. Першим суперником буде Ірландія. У червні збірна проведе ще два домашні матчі, у яких у Польщі приймуть Вірменію (11 червня) та все ту ж Ірландію (14 червня).

Яремчук у ворота Шотландії у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. А перед цим забив італійському Емполі, коли збірна лише готувалась до поєдинків за поїздку у Катар та зустрічей Ліги націй. В активі нападника вже 13 м'ячів у 38-ми зіграних матчах.