Але я не можу стріляти у людей, – Мілевський пояснив, чому не вступив до тероборони

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський пояснив, чому він не приєднався до територіальної оборони. Він розповів, як допомагає під час війни.

Мілевський: Я не буду ні в кого стріляти

За словами Мілевського, Олександр Алієв закликав вступити його до лав територіальної оборони Києва. Проте той відмовився.

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Ексгравець Динамо розповів, що не зміг би вбити людину, і не важливо хто б це був.

"Так, Саша (Алієв – 24 канал) кликав мене у тероборону. Але я не можу стріляти у людей. Хто б вони не були. Ізраїль там, не знаю, Росія. Вони, звичайно, ко*чені. Те що вони наробили... Я не буду ні в кого стріляти. У Сані свій вибір, свій шлях. Я допомагаю по-іншому", – зазначив ексгравець.

Мілевський запевняє, що не відсиджується у період повномасштабної російсько-української війни. За його словами, він допомагав, але по-іншому.

То розвантажуємо щось, то кефір, хліб комусь принесемо на охорону. Хто чим. У кожного свій вибір. І кожний допомагає по-своєму. Так, може, Саша був і ображений. Але ми все одно разом, ми живі,

– додав Мілевський.

Алієв захищав столицю від окупантів

Колишній гравець Олександр Алієв з перших днів повномасштабного наступу Росії на територію України вступив до лав територіальної оборони Київської області.

Ексфутболіст неодноразово виступав з різкими коментарями щодо окупантів. Він розповів, що зробив би з Путіним, якби особисто з ним зустрівся.

Сам колишній гравець народився в Росії. Саме у цій країні та проживають його батьки та рідні.

Алієв зізнається, що вони не розуміють його позицію, тому між собою вони перестали комунікувати.

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