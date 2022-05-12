Я не міг і мріяти про такий дебют, – Мудрик про перший матч у футболці збірної України

Лівий вінгер Шахтаря Михайло Мудрик провів свій перший матч за головну команду країни. Футболіст вже у дебютному поєдинку відзначився голом.

Мудрик: Тільки добрі емоції, які ще можуть бути

Михайло Мудрик став автором першого голу збірної України у ворота Боруссії Менхенгладбах. Футболіст прокоментував свій дебют за національну команду.

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Вінгер Шахтаря зізнався, що навіть не мріяв про такий дебют у головні команді країни. Михайло розповів, що у нього не було хвилювання, попри те, що цей поєдинок був першим за збірну.

Тільки добрі емоції, які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют – збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа,

– сказав Мудрик.

"Його пас на мене – просто цукерочка"

Результативну передачу з глибини поля на Мудрика віддав Микола Шапаренко. Михайло відзначив асист динамівця, з яким у нього склалась чудова взаємодія на футбольному полі.

"Ми розуміємо один одного. Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому, щоб він забив. Думаю, непоганий пас у мене вийшов. А його пас на мене – просто цукерочка. Він все зробив так, як треба було. Він бачив, що я набираю швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, а трішки вперед. Мені якраз вистачило цих метрів, аби обіграти суперника", – додав футболіст Шахтаря.

Поєдинок закінчився перемогою підопічних Олександра Петракова з рахунком 1:2. Другий гол у складі "синьо-жовтих" забив Олександр Піхальонок.

Мудрик був одним із найбільш активних та цілком заслужено отримав звання "Лев матчу". Слід відзначити потужну підтримку трибун, які були заповнені українцями. Нагадаємо, що громадяни України могли відвідати матч абсолютно безкоштовно.