Я не хотів йти, – Шевченко розповів скандальні деталі своєї відставки зі збірної України

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, який 1 серпня залишив свій пост, прибув до Києва і під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів подробиці свого відходу з національної команди.

Фахівець назвав прекрасними п'ять років біля керма національної команди, під час яких, за його словами, він отримав величезне задоволення.

Дивіться також Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України

"Ми були, як одне ціле. Була дуже важливою атмосфера, що була в збірній. Всі меседжі, що хотіли, ми доносили", – зазначив Шевченко.

Екскерманич "синьо-жовтих" запевнив, що після Євро-2020 він і його штаб прийняли рішення продовжити контракт, про що повідомив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, на що той нібито відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому тренер відлетів у відпустку.

Я зустрівся ще раз із ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився,

– резюмував Шевченко.

Що відомо про відставку Шевченка