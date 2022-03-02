"Я на місії": Світоліна знищила росіянку у принциповому матчі в Мексиці

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації Abierto GNP Seguros у Монтерреї (Мексика).

Еліна Світоліна – Анастасія Потапова 2:0 (6:2, 6:1)

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Згідно жеребкування, першою суперницею Еліни стала росіянка Анастасія Потапова. Через це українка написала лист-пояснення, що не гратиме проти тенісисток з Росії та Білорусі ні зараз, ні пізніше, тому вона готова знятися з турніру, повідомляє 24 канал.

Та організатори виконали умови, які ставила Світоліна – забрали будь-яке національну ідентифікацію з Потапової (прапор, гімн, національні кольори). Відтак, Еліна вийшла на корт.

Українка, посіяна під першим номером, не залишила суперниці жодних шансів – у двох сетах вона віддала їй лише три гейми. Для того, щоб розібратися з суперницею, Світолін знадобилося трохи більше години. Наступна суперниця Світоліної – Вікторія Томова із Болгарії.

"Це дуже особливий турнір для мене. Усі призові гроші я перерахую українській армії. Я дуже сумую, але рада, що граю в теніс. Я була сфокусована та на місії для своєї країни", – сказала після перемоги Еліна.

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