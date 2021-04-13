Я люблю Україну і хочу грати за збірну, – натуралізований бразилець Мораес

Нападник Жуніор Мораес поділився враженнями після дебютного голу за збірну України в ворота Фінляндії (1:1) у відборі ЧС-2022.

Жуніор Мораес зізнався, що пишається виступати в складі збірної України.

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"Я забив гол за збірну України, це було дуже важливим моментом у моїй кар'єрі. Я люблю Україну і хочу грати за збірну України. І коли я не забиваю, відчуваю себе дуже важко. Хочу все зробити для збірної України і її перемог", – сказав Мораес.

Унікальний рекорд збірної України

Український паспорт Мораес отримав у березні 2019 року. Колишній бразилець виступає в чемпіонаті України з 2012 року. Футболіст став найстаршим автором першого голу у футболці збірної України. Він відзначився у віці 33 роки 358 днів.

За цим показником він перевершив іншого бразильця з українським паспортом та одного з лідерів Металіста Едмара, який свій дебютний гол за Україну забив 8 років тому у 33 роки і 82 дні.

До слова, Мораес увійшов у топ-3 найбільш вікових бомбардирів в історії української збірної. Лідирує у цьому рейтингу нинішній наставник команди Андрій Шевченко – забивав у 35 років 256 днів. Друге місце посідає тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань – 34 роки 346 днів.