Я хочу тебе тра**ути, – дівчина Грінвуда виклала аудіо, де її примушують до сексу
Джерело:Mirror
Модель Харрієт Робсон, дівчина футболіста Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, опублікувала аудіозапис, де її примушують до сексу. Модель звинуватила Грінвуда в насильстві.
Дописи зникли з інстаграму моделі
Повідомляється, що аудіо були опубліковані в інстаграмі дівчини відразу після серії фото, де Робсон показала сліди побоїв.
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Через деякий час всі сторіс зникли з інстаграму Робсон, проте британські ЗМІ встигли розшифрувати записи.
На аудіо чоловічий голос каже: "Мені начхати на те, що ти хочеш. Харрієт, тобі треба підняти ноги. Підніми свої чортові ноги".
У відповідь жіночий голос каже: "Ні, я не хочу займатися сексом". Після цього знову говорить чоловік: "Мені начхати, що ти хочеш. Заткнися і не розмовляй зі мною".
Вона відповідає: "Перестань підставляти до мене свій член".
Далі чути голос чоловіка: "Я хочу тебе тра**ути. Мені начхати, що ти не хочеш займатися зі мною сексом, чуєш? Я тебе чемно попросив, а ти не хочеш. Що ти ще хочеш, щоб я зробив? Штовхни мене ще раз і подивися, що з тобою буде".
"Ні", – відповіла Харрієт.
Грінвуд та модель Робсон / Фото з інстаграму футболіста
- У Манчестер Юнайтед заявили, що не будуть робити офіційні заяви доти, доки не будуть встановлені всі факти. Разом з тим, у клубі засудили будь-які прояви насильства.
- Грінвуд – гравець збірної Англії. У цього сезоні 20-річний гравець провів 24 матчі у футболці Манчестер Юнайтед. На його рахунку 6 голів та дві результативні передачі.