Я хочу тебе тра**ути, – дівчина Грінвуда виклала аудіо, де її примушують до сексу

Модель Харрієт Робсон, дівчина футболіста Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, опублікувала аудіозапис, де її примушують до сексу. Модель звинуватила Грінвуда в насильстві.

Дописи зникли з інстаграму моделі

Повідомляється, що аудіо були опубліковані в інстаграмі дівчини відразу після серії фото, де Робсон показала сліди побоїв.

До теми Дівчина Грінвуда звинуватила футболіста МЮ в насильстві: вона показала страшні фото побоїв

Через деякий час всі сторіс зникли з інстаграму Робсон, проте британські ЗМІ встигли розшифрувати записи.

На аудіо чоловічий голос каже: "Мені начхати на те, що ти хочеш. Харрієт, тобі треба підняти ноги. Підніми свої чортові ноги".

У відповідь жіночий голос каже: "Ні, я не хочу займатися сексом". Після цього знову говорить чоловік: "Мені начхати, що ти хочеш. Заткнися і не розмовляй зі мною".

Вона відповідає: "Перестань підставляти до мене свій член".

Далі чути голос чоловіка: "Я хочу тебе тра**ути. Мені начхати, що ти не хочеш займатися зі мною сексом, чуєш? Я тебе чемно попросив, а ти не хочеш. Що ти ще хочеш, щоб я зробив? Штовхни мене ще раз і подивися, що з тобою буде".

"Ні", – відповіла Харрієт.



Грінвуд та модель Робсон / Фото з інстаграму футболіста