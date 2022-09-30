Я 7 місяців не можу достукатися, – дружина Усика звернулася до жителів Криму

Катерина Усик вкотре звернулася до жителів Криму. Вона опублікувала повідомлення від росіян.

Дружина непереможного боксера продовжує тримати інформаційний фронт. Цього разу вона показала, що їй пишуть росіяни.

Варте уваги Усик підтримав збірну України з боксу, якій заборонили виходити на ЧЄ з синьо-жовтим прапором

Катерина Усик: Крим, прокинься

"Тадам і всі дістають українські паспорти. Як можна бути такими долбо**бами.

Весь дірект забитий повідомленнями, як рятувати дітей від мобілізації? Крим, прокинься. Я 7 місяців не можу достукатися. А ви ще свічки цього ган**на ставите", – написала Усик.



Усик звернулася до жителів Криму / Фото з інстаграму Катерини



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