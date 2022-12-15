Обережно, 18+: зірка реслінгу втратила контракт через еротичні відео

WWE розірвав угоду з відомою американською реслеркою Менді Роуз. Причиною припинення співпраці стали надто еротичні відео Роуз.

Менді Роуз опублікувала еротичне відео на платформі FanTim, яка є зразком OnlyFans. Такий контент реслерки на думку керівництва WWE є неприпустимим. Промоушн занепокоєний, що "потрапив у жахливу ситуацію", тому вирішили розірвати угоду з американкою.

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Менді Роуз у 2015 році приєдналась до NXT, яке є популярним реслінг шоу від WWE. У 2021 році реслерка завоювала титул абсолютної чемпіонки NXT, яким вона володіла 413 днів. Нещодавно Роуз поступилась у поєдинку за титул своїй співвітчизниці Роксані Перез, після чого WWE відразу розірвали контракт з Менді. Як з'ясувалось згодом, не поразка у поєдинку за титул виперла Роуз з WWE, а її надто відверті відео.