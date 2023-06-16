Хотіла відбити, але м'яч застряг у ракетці: відео рідкісного випадку у професійному тенісі

Цікавий випадок стався у чвертьфіналі парного розряду турніру WTA 250 у Ноттінгемі. М'яч застряг у струнах ракетки після одного із розіграшів.

Рідкісний момент стався у матчі 1/4 фіналу між Ульрікке Ейкері/Інгрід Ніл та Фан-Хсиень У/Чжу Лінь. Друга пара спокійно виконувала свою подачу. На прийомі якої була норвежка Ейкері.

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"Не повторюйте у домашніх умовах"

Норвезька тенісистка хотіла потужно прийняти подачу суперниць, але замість того, аби відбити, м'яч застряг у струнах її ракетки. Ульрікке не розуміла такого повороту подій, який неабияк розвеселив місцеву публіку та самих тенісисток.

Після чого Ульрікке одразу побігла до лавки, аби змінити погану ракетку на нову.

М'яч застряг у ракетці тенісистки: дивіться відео

Поєдинок закінчився перемогою норвезько-естонської пари Ейкері/Ніл – 1:2 (6:4, 4:6, 4:10). Дует пробився у півфінал парного розряду турніру у Ноттінгемі.

Цікаво, що у чвертьфіналі проти Ейкері/Ніл могла зіграти пара на чолі з українкою Надією Кіченок. Однак українська тенісистка у компанії польки Аліції Росольської програла Фан-Хсиень У/Чжу Лінь – 1:2 (5:7, 6:1, 7:10) та вилетіли з турніру в 1/8 фіналу.

Після переможного матчу норвежка Ейкері кумедно поглузувала із ситуації, в якій вона опинилась під час матчу. Ульрікке виклала світлину ракетки, у які застряг тенісний м'яч, із кумедним підписом: "Не повторюйте в домашніх умовах".



М'яч застряг у ракетці Ульрікке Ейкері / Скриншот із інстаграму тенісистки

Відзначимо, що у півфіналі пара Ейкері/Ніл зіграє 17 червня проти дуету Анни Даніліної (Казахстан)/Юфан Сюй. (Китай).