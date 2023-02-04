Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту, Левченко та Геращенко – на подіумі
Джерело:Суспільне Спорт
Українки вдало виступили на турнірах у Франції та Чехії, здобувши три медалі. Особливо відзначилась Ярослава Магучіх, яка встановили рекорд французьких змагань.
У суботу відбувся черговий турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver. Цього разу змагання пройшли у французькому місті Валь-де-Реї.
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Дві українки взяли у ньому участь і виступили дуже вдало, піднявшись на подіум. Ярослава Магучіх змогла здобути перемогу, стрибнувши на висоту 1,95 метра.
Дві українки взяли медалі
Цей показник став рекордним для турнірів у Валь-де-Реї. Ярослава також намагалась підкорити висоту 2.01 метра, щоб оновити рекорд сезону, але їй не вдалось.
У свою чергу третю сходинку посіла Юлія Левченко. Дівчина розпочала стрибати з планки 1.76 метра, взявши її тільки з другої спроби. Аналогічне трапилось і на висоті 1.80 метра, тоді як планку на висоті 1.84 метра Юлія взяла з першої спроби.
Втім вперед дівчинапропустила литовку Урте Байкстите. Суперниця взяла ту ж висоту, але з меншої кількості спроб. Для Магучіх це був четвертий старт у сезоні, тоді як для Левченко – перший.
Результати турніру зі стрибків у висоту World Athletics Indoor Tour Silver у Валь-де-Реї:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 метра
- Урте Байкстите (Литва) – 1,84 метра
- Юлія Левченко (Україна) – 1,84 метра
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Срібло для Геращенко
Паралельно на аналогічному турнірі в чеському Густопече виступили три українки – Ірина Геращенко, Катерина Табашник та Юлія Чумаченко. Першій вдалось піднятись на подіум.
Геращенко підкорила висоту 1,97 метра, поступившись лише британці Морган Лейк. А ось Табашник і трохи не вистачило до бронзи. Її 1,95 метра повторила Крістіна Овчіннікова, але з меншою кількості спроб. У свою чергу Чумаченко показала сьомий результат.
Результати турніру зі стрибків у висоту World Athletics Indoor Tour Silver у Густопече :
- Морган Лейк (Велика Британія) – 1,99 метра
- Ірина Геращенко (Україна) – 1,97 метра
- Крістіна Овчіннікова (Казахстан) – 1,95 метра