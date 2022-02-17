WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала обов'язковий захист титулу в легкій вазі та зобов'язала чинного лідера дивізіону Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) побитися з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це повідомив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

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"За словами Едді Хірна, тепер WBO офіційно призначила Джорджу Камбососу захист титулів WBA, WBC Franchise, IBF та WBO проти Василя Ломаченка. Хірн сказав, що він все ще намагається влаштувати бій Камбососа з Хейні", – написав Бенсон.

Що відомо про бій Ломаченко – Камбосос