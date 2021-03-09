WBO буде змушена оголосити бій Джошуа – Усик, – промоутер українця назвав умову поєдинку

Олександр Усик все ж має шанси у 2021 році зустрітися з чемпіоном світу за версіям WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа. Світова боксерська організація (WBO) може санкціонувати поєдинок.

Немає юридичних підстав оголошувати поєдинок Джойс – Усик

Усик – офіційний претендент на титул WBO, проте Джошуа вирішив зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Відтак, Усик, ймовірно, проведе бій проти Джо Джойса за тимчасовий титул.

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Усик і Джойс досі не домовилися про бій. Олександр Красюк, менеджер Усика, запевнив, що це бій відбудеться до осені 2021 року.

Втім, дата двобою поки не оголошена через Джошуа з Ф'юрі.

Точно не осінь. Однак, більше сказати досить складно на сьогодні. Поясню чому. Бій Джошуа – Ф'юрі досі не оголошено. Без його оголошення не існує юридичних підстав оголошувати поєдинок Джойс – Усик за тимчасового чемпіона,

– сказав Красюк.

За словами Красюка, якщо Джошуа та Ф'юрі не домовлять про поєдинок, то суперником чемпіона WBO має стати Усик.

"А у випадку, якщо сторони Джошуа та Ф'юрі так і не дійдуть згоди, WBO буде змушена оголосити бій Джошуа – Усик. Тому мусимо чекати, доки складуться всі пазли", – резюмував промоутер.

Олександр Усик у 2019 році дебютував у важкій вазі. Українець переміг Чазза Візерспуна, після чого отримав статус претендента на титул WBO.

Та досі Усик так і не бився у чемпіонському поєдинку. У 2020 році Олександр переміг Дерека Чісору, а тепер чекає на оголошення поєдинку з Джо Джойсом.

Наразі команди ведуть перемовини. Ні дата двобою, ні місце поки не відомі.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24