WADA подала апеляцію на допуск росіянки Валієвої до Олімпіади після допінгу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) апеляцію на рішення про допуск російської фігуристки Каміли Валієвої до Олімпіади-2022.

У WADA залишилися незадоволені тим, що Валієву допустили до змагань після того, як дізналися про її позитивну допінг-пробу. Відтак там вирішили оскаржити рішення на її допуск до участі в змаганнях на Олімпіаді. Апеляцію подали в CAS.

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Допінг у Валієвої

Російське антидопінгове агентство дізналося про позитивну пробу у Каміли Валієвої ще 7 січня. В її пробі було виявлено триметазидин. Після цього послідувала дискваліфікація Валієвої, у тому числі на Оліміпаді-2022. При цьому наклало її РУСАДА, адже допінг-проба була взята в позазмагальний період на чемпіонат Росії. Відтак це рішення було поза юрисдикцією Міжнародного олімпійського комітету.

Але після цього Валієва подала апеляцію до Дисциплінарного комітету РУСАДА, який вирішив скасувати відсторонення спортсменки. Саме це дало їй право і далі тренуватися на Олімпіаді.

Відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, Всесвітнє антидопінгове агентство, Міжнародний союз ковзанярів (ISU), РУСАДА та МОК мають право оскаржити рішення про скасування тимчасового відсторонення до Спортивного арбітражного суду (CAS). Спочатку своїм правом скористалося МОК. Тепер апеляцію подали й представники WADA.

МОК хоче, щоб цю справу розглянули до 15 лютого, коли заплановані виступи фігуристок в особистих змаганнях. На них планує виступити й Валієва.