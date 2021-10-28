Вже домовилися, – промоутер розповів про дату та місце реваншу Усика та Джошуа
28 жовтня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Красюка
Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думками про реванш українця з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
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Реванш відбудеться навесні 2022 року. Про реванш ми вже домовилися, а зараз лишилося домовитися про деталі. Саме про те, де і коли він відбудеться,
– сказав Красюк.
Усик хоче провести реванш в Україні
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.