Вже домовилися, – промоутер розповів про дату та місце реваншу Усика та Джошуа

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думками про реванш українця з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Реванш відбудеться навесні 2022 року. Про реванш ми вже домовилися, а зараз лишилося домовитися про деталі. Саме про те, де і коли він відбудеться,

– сказав Красюк.

Усик хоче провести реванш в Україні