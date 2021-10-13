Вже 115 голів: Роналду оформив хет-трик за Португалію і поновив світовий рекорд – відео

Три голи у виконанні Кріштіану Роналду, а також влучні удари Бруну Фернандеша та Паліньі принесли збірній Португалії комфортну перемогу над Люксембургом з рахунком 5:0.

Різниця у класі була дуже суттєвою, хоча спочатку португальці забивали виключно ударами з пенальті. Звісно, робив це Кріштіану Роналду, але перед фінальним свистком він відзначився і з гри, що дозволило йому оформити 10-й хет-трик в складі збірної.

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Втім, незважаючи на виграш, Португалія залишилася на другій позиції в таблиці групи А, маючи в активі 16 очок. На один бал більше у Сербії, яка в паралельному матчі здолала Азербайджан – 3:1.

Бомбардирський рекорд Роналду

Для Кріштіану це був 182 матч у складі національної збірної. Роналду у цьому поєдинку оновив свій же рекорд за кількістю забитих голів за національну збірну, тепер у нього їх 115.

Граючи за збірну Португалії Кріштіану найбільше голів забив у ворота Люксембургу, вже дев'ять голів, по сім м'ячів він забив Швеції та Литві, а по шість разів відзначався у воротах Угорщини та Андорри.

Варто зазначити, що за 2021 рік Роналду провів 11 матчів у складі національної збірної Португалії, в яких забив 12 голів.

Португалія – Люксембург відеоогляд