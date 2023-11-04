Жахлива копія Зідана: футболіст Першої ліги хотів ударом головою нокаутувати арбітра – відео

В'ячеслава Шевченка вивела із себе червона картка у матчі з Гірником-Спорт. Гравець Діназа вирішив вимістити злість на судді.

У Першій лізі України пройшов матч 15 туру між Гірником-Спорт та Діназом. Команди виступають в групі Б та є потенційними борцями за виживання, пише 24 канал.

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Гра завершилась перемогою господарів з рахунком 2:0. Втім запам'яталась вона скандальною ситуацією із гравцем гостей В'ячеславом Шевченком. На 64 хвилині форвард Діназа отримав червону картку від арбітра Василя Файди (схоже, що за нецензурну лайку).

Втім Шевченка це лише більше розлютило. Гравець підлетів до судді та спробував нокаутувати його "ударом Зідана", а саме головою в груди. Так француз у фіналі ЧС-2006 вирубив Марко Матерацці.

Відео скандального моменту:

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Втім план В'ячеслава явно дав тріщину, адже рефері майже не помітив його удар, а партнери почали його заспокоювати та проводжати за поле. Схоже, що тепер футболісту Діназа загрожує тривала дискваліфікація.

Сама команда з Вишгорода йде передостанньою в групі Б та вже втратила шанси на вихід в чемпіонську групу. Гірник-Спорт зараз сьомий, але відстан від прохідного місця становить аж 7 очок за три тури до фінішу першого етапу..