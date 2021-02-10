Колос офіційно підсилився футболістом Шахтаря

Півзахисник Шахтаря В'ячеслав Чурко офіційно продовжить кар'єру в Колосі. 27-річний хавбек в найближчі півроку гратиме за клуб з Ковалівки.

Влітку 2021 року у гравця закінчується угода з Шахтарем, і Колос може підписати з ним повноцінний контракт. За умовами оренди Чурко не може грати в матчі УПЛ проти донеччан.

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Раніше Колос підписав Дмитра Хльобаса, Альваро Нгамбу і Миколи Золотова.

Що відомо про Чурка

Футболіст влітку 2020 го повернувся з оренди в Маріуполі до складу "гірників". За цей лише раз потрапив у заявку першої команди на матч, але не грав. У складі команди U-21 в цьому сезоні забив 3 голи в 4 матчах.

Чурко – вихованець Шахтаря, також грав за Шахтар-3, Говерлу, Маріуполь, Металіст, Академію Пушкаша і Фрозіноне. Забив 7 голів у 41 матчі за молодіжну та юнацькі збірні України.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 600 тисяч євро.