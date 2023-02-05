Зменшили рахунок: Вулверхемптон кумедно потролив Клоппа після поразки Ліверпуля – фото

Ліверпуль 4 лютого зазнав розгромної поразки на виїзді від Вулверхемптона. "Мерсисайдці" продовжують своє падіння у сезоні-2022/2023 в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа провели жахливі стартові 15 хвилин, за які м'яч двічі побував у сітці воріт Аліссона. Вже по ходу другого тайму м'яч втретє залетів у володіння Ліверпуля. Вулверхемтон зробив рахунок 3:0 та зберіг його до кінця поєдинку.

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Тонко висміяли слова Клоппа

Після матчу німецький наставник "мерсисайдців" прокоментував чергову поразку своєї команди. Клопп не став приховувати свого розчарування поєдинком, а особливо першими 15 хвилинами. Однак заявив, що суперник заслужив на ці три бали.

У підсумку ми програли 0:3, третій гол у другому таймі був, можливо, першим епізодом, коли вони перетнули середній півзахист. Але це справедливо, тому що коли ти так починаєш, то не заслуговуєш нічого в грі АПЛ. На цей час я так розчарований і злий через перші 15 хвилин, що не можу підібрати слів. Після 15 хвилин у нас з'явилися моменти, які ми мали реалізовувати. Могло бути 1:2, і це все змінило б, я впевнений. Вулвс заслужили три очки,

– сказав тренер Ліверпуля.

Пресслужба Вулверхемптона відреагувала на слова Клоппа про третій гол, який забив Рубен Невеш. У твітері "вовки" виклали світлину з підсумковим рахунком матчу, у якому змінили результат після слів наставника Ліверпуля.

Вони закреслили прізвище автора третього голу Вулверхемптона та написали у рахунку 2:0 замість офіційних 3:0. Вулвс вирішили дослухатись до слів Клоппа та тонко потролили німецького наставника.



Вулверхемптон потролив Клоппа / Фото з твітеру "вовків"

Ліверпуль після 20 зіграних матчів посідає лише 10-те місце у таблиці АПЛ. Підопічні Клоппа набрали 29 очок.

Вулверхемптон із 20 пунктами йде ще нижче – 15-та позиція.