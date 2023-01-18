Укренерго дісталось до Англії: на матчі Ліверпуля курйозно зникло світло – відео моменту

У вівторок, 17 січня, Ліверпуль зустрічався з Вулверхемптоном у рамках перегравання Кубка Англії. Поєдинок запам'ятався не так грою, як курйозним епізодом з освітленням.

По ходу зустрічі на стадіоні Вулверхемптона "Моліньї" на секунду зникло світло. Цікаво, що сталось це якраз під час гострої атаки господарів. У соцмережах вже почали жартувати, що "вовки" заборгували за світло, або перевищили допустимі ліміти.

Детальніше про матч Ліверпуль крокує далі у Кубку Англії, здолавши у переграванні Вулверхемптон: відеоогляд

Взяли приклад із України

Самі футболісти із нерозумінням та посмішкою сприйняли перебої з освітленням арени. Коли світло з'явилось, тоді суддя дозволив продовжити кубкове протистояння.

Схоже, що місцеві енергетики вирішили взяти приклад із Укренерго. Ті, щоб зменшити дефіцит електроенергії встановили графік, за яким намагаються подавати світло українцям.

Відео моменту зникнення світла на матч Кубка Англії

Нагадаємо, що в Україні від відключення страждав і футбол. Матч УПЛ між Зорею та Колосом, який відбувся у Києві на стадіон імені Валерія Лобановського, призупинили через відключення електроенергії.

Відзначимо, що матч-перегравання Вулверхемптон – Ліверпуль закінчився мінімальною перемогою команди Юргена Клоппа 0:1. Єдиний та переможний м'яч на 13-й хвилині забив Елліотт.