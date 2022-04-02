Вслід за дружиною: Грушин приніс Україні "бронзу" чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

В угорському Будапешті продовжується чемпіонат Європи з боротьби. Олександр Грушин став автором першої нагороди України у греко-римському стилі.

Перша медаль України у греко-римській боротьбі

Олександр Грушин пробився у бронзовий фінал у ваговій категорії до 63 кілограмів. Суперником українця став представник Німеччини Етьєн Кінзінгер, пише 24 канал.

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24-річний уродженець Волновахи першим вийшов уперед 2:0. Вже через деякий час Грушин красивим кидком, який став справжньою вишенькою на торті у сутичці, збільшив свою перевагу у рахунку. Німець міг лише дещо скоротити відставання. У підсумку – 5:2.

Олександр Грушин – бронзовий призер чемпіонату Європи в Угорщині. Борець приніс Україні першу нагороду у греко-римському стилі. Олександр вслід за Аліною Акобією-Грушиною, підійнявся на п'єдестал.

Грушин розпочав турнір із перемоги над шведом (9:0), а вже у наступній сутичці зазнав поразки від грузина (7:1). Олександр зміг пройти у зустріч за "бронзу" завдяки виходу свого кривдника з Грузії у фінал чемпіонату Європи.

Днем раніше дружина Олександра стала новоспеченою чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, що дівчата закінчили свій виступ у Будапешті з 5 нагородами. Жіноча збірна України перемогла у медальному заліку та посіла друге місце у загальнокомандному заліку, поступившись лише Туреччині.