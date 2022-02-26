Вслід за біатлоном: Міжнародна федерація гімнастики залишила РФ та Білорусь без гімну та прапору

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила використання російського та білоруського прапорів та гімнів на турнірах під егідою організації.

Біатлон та гімнастика підтримали санкції

Раніше санкції проти білоруських та російських спортсменів запровадив Міжнародний союз біатлоністів. У відповідь росіяни відмовилися брати участь у змаганнях.

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Гімни Росії та Білорусі не звучатимуть у разі перемог спортсменів цих країн на змаганнях під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

"Національні прапори Росії та Білорусі не повинні вивішуватись, а гімни не повинні виконуватися на будь-яких заходах, санкціонованих FIG, до особливого розпорядження", – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що всі змагання під егідою FIG, заплановані у Білорусі та Росії, скасовані. Санкції, як випливає із заяви, діятимуть "до особливого розпорядження".

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