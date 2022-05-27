Всі хлопці виклались на 100 відсотків, – Маліновський прокоментував двосторонній матч

У четвер, 26 травня, національна команда провела двосторонню гру. Спаринг хоч і був внутрішнім, але містив усі необхідні для повноцінного поєдинку атрибути .

Маліновський: Головне в цій грі було – фізично витримати 90 хвилин і підготуватись

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився враженнями від двосторонньої гри. Він задоволений грою команди.

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Це один з моментів підготовки для команди. Потрібно було дати хороший темп цій грі. Сьогодні була висока інтенсивність. Завтра будемо відновлюватись і готуватись до матчу з Шотландією. Нас попросили поставитись до цієї гри як до офіційної, тому всі хлопці виклались на 100 відсотків,

– сказав Руслан.

"Було багато моментів. Головне в цій грі було – фізично витримати 90 хвилин і підготуватись. Може, якісь тактичні моменти відпрацювати в обороні і в атаці. Все було нормально. В першому таймі було трохи спекотно, але в другому вже краще", – додав футболіст.

Результати двосторонньої гри

Також гру збірної прокоментував наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков. Він задоволений грою своїх підопічних. Тренерський штаб змоделював гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3-5-2, 3-4-3 – десь так. Змоделювали й стандартні положення.

В обох команд були різні тренери. Діями одного колективу керував головний тренер Олександр Петраков та його асистент Олександр Шовковський, а за інший відповідали перший асистент Андрій Анненков та тренер-аналітик Авраам Кампомар.

Спаринг хоч і був внутрішнім, але містив усі необхідні для повноцінного поєдинку атрибути – установку, окремі роздягальні, ігрову форму та спільне виконання державного гімну перед стартовим свистком.

Склад гравців тренерський штаб воліє не оголошувати, оскільки наразі триває робота щодо визначення рівня готовності виконавців до матчу із Шотландією.

У двосторонці взяли участь 22 футболісти, у тому числі всі три присутні зараз у таборі збірної голкіпери. Усі польові гравці провели на полі по 90 хвилин.

Гра закінчилася нічиєю – 1:1. По м’ячу на свій рахунок записали наші голеадори – Роман Яремчук (із гри) та Артем Довбик (із пенальті).