Художня гімнастка Онопрієнко принесла Україні "бронзу" Всесвітніх ігор-2022
З кожним днем кількість нагород в українській скарбничці лише більшає. Художня гімнастка Вікторія Онопрієнко стала авторкою "бронзи" Всесвітніх ігор-2022.
Ще одна нагорода для України
18-річна художня гімнастка принесла Україні бронзову медаль у вправі зі стрічкою. За підсумками змагань Вікторія Онопрієнко отримала від суддів 31,750 бала, пише 24 канал.
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Онопрієнко поступилась у програмі лише переможниці вправи з Ізраїлю Дар'ї Атамановій та суперниці з Болгарії Боряні Калейні, яка стала другою.
Однак не лише Вікторія виступала під синьо-жовтим прапором. Інша українська гімнастка Поліна Каріка з результатом 27.650 посіла восьму позицію.
Призерки у вправі зі стрічкою (у балах)1. Дар'я Атаманов (Ізраїль) – 32.750 2. Боряна Калейн (Болгарія) – 32.650
3. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 31.750
Нагадаємо, що Всесвітні ігри-2022 відбуваються в американському Бірмінгемі та триватимуть до 17 липня.
Завдяки успішним результатам Україна замикаю топ-5 найкращих країн змагань. За шість змагальних днів наші спортсмени здобули 26 нагород (9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових).