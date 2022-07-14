Художня гімнастка Онопрієнко принесла Україні "бронзу" Всесвітніх ігор-2022

З кожним днем кількість нагород в українській скарбничці лише більшає. Художня гімнастка Вікторія Онопрієнко стала авторкою "бронзи" Всесвітніх ігор-2022.

Ще одна нагорода для України

18-річна художня гімнастка принесла Україні бронзову медаль у вправі зі стрічкою. За підсумками змагань Вікторія Онопрієнко отримала від суддів 31,750 бала, пише 24 канал.

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Онопрієнко поступилась у програмі лише переможниці вправи з Ізраїлю Дар'ї Атамановій та суперниці з Болгарії Боряні Калейні, яка стала другою.

Однак не лише Вікторія виступала під синьо-жовтим прапором. Інша українська гімнастка Поліна Каріка з результатом 27.650 посіла восьму позицію.

Призерки у вправі зі стрічкою (у балах)

1. Дар'я Атаманов (Ізраїль) – 32.750 2. Боряна Калейн (Болгарія) – 32.650

Нагадаємо, що Всесвітні ігри-2022 відбуваються в американському Бірмінгемі та триватимуть до 17 липня.

Завдяки успішним результатам Україна замикаю топ-5 найкращих країн змагань. За шість змагальних днів наші спортсмени здобули 26 нагород (9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових).

